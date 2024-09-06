Adını çıkardı diye kafede basıp kurşun yağdırdı! Adamın dehşet anları kamerada

06 Eylül 2024 23:37 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 23:39

Aksaray'da bir erkeğin adını çıkardığı iddiasıyla takibe alan kadın adamı kafede basarak kurşun yağdırdı. Neye uğradığını şaşıran adam nereye kaçacağını şaşırdı. Yaralı adam, kadının kendisiyle ilişkiye girdiğini kocasına söylediğini öne sürdü. Kafede panik oluşturan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray-Ankara karayolu Çiftlik Mahallesi'nde bir kadın kendisiyle adının çıktığını iddia ettiği adamı kafede basıp kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan şahıs kadını suçlayarak öyle bir şey olmadığını öne sürdü. Saldırıyı gerçekleştiren kadının soğukkanlı halleri kamera kayıtlarına geçti.

ADINI ÇIKARDI DİYE KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre 36 yaşındaki, B.S. isimli kadın, kendisiyle ilişkiye girdiği ve adını çıkardığını öne sürdüğü 39 yaşındaki A.B. isimli adamı takip etmeye başladı. Adamın bulunduğu kafeye giren kadın bir anda çantasından silahı çıkararak 7 el ateş etti. Bu sırada yanındakilerle çay içen adam nereye kaçacağını şaşırdı. O esnada kafede bulunan diğer vatandaşlar da dehşeti yaşayarak nereye saklanacağını bilemedi.

KADININ SAKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik kamerası kayıtlarında kadının sakinliği dikkat çekti. Kurşun yağdıran kadın bir şey olmamış gibi mekandan silahıyla birlikte ayrıldı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan adam ihbar üzerine gelen 112 Acil ekiplerinin desteğiyle hastaneye kaldırıldı.

ADAM İDDİALARI REDDETTİ

Durumu ciddi olan adam olayı "Aldatıyormuşum, onunla ilişkiye giriyormuşum. Öyle bir şey yok. Benimle ilişkiye girdiğini söylemiş kocasına" dedi.

B.S. isimli kadın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada suç aleti tabanca da ele geçirilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.