Adıyaman'da 19 yaşındaki genç 2 gündür kayıp

Adıyaman’da, 19 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki Mahmut Ensari Öksüz, 2 gün önce sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı.

HAYATINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve hayatından endişe edilen Mahmut Ensari Öksüz’ün yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Her yerde aranan ve kendisine ulaşılamayan Öksüz’ü görenlerin ve yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi. Öksüz ailesi, Mahmut Ensari Öksüz’ün bulunması için yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.