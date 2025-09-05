Menü Kapat
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Adıyaman'da Medine'den 6 gündür haber yok! Ailesi yetkililere seslendi

Adıyaman'da ailesi uyuduğu sırada eline aldığı valizle evden ayrılan Medine Gözek'ten 6 gündür haber alınamıyor. Gözek ailesi 16 yaşındaki Medine için yardım çağrısı yaptı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 13:48

merkez Malazgirt Mahallesi 2323 Sokak'ta ikamet eden Selçuk ve Saadet Gözek çiftinin 4 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Medine Gözek’ten 6 gündür haber alınamıyor. Ailesi uyuduğu esnada eline aldığı valizle evden ayrılan Medine Gözek'ten bir daha haber alınamadı.

GÜVENLİK KAMERALARI KONTROL EDİLDİ

Sabah uyandıklarında kızlarının evde olmadığını fark eden Gözek ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, mahallede bulunan komşularının da güvenlik kameralarını kontrol etti. Kamera kayıtlarında Medine'nin elindeki valizle evlerinin sokağında bir süre beklediği ve daha sonra ilerleyerek kameranın görüş açısından çıktığı görüldü. Kızlarından 6 gündür haber alamadıklarını söyleyen aile, kızlarının yerini bilen ya da duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

TELEFON BİLE KULLANMIYORDU

Yetkililerden de yardım isteyen baba Selçuk Gözek, "Akşam işten eve geldiğimde ailece yemek yiyip çay içtik herhangi bir sorun yoktu. Kızım daha sonra odasına geçerek uyudu. Sabah kalktığımızda Medine'nin evde olmadığını fark ettik ve durumu polise bildirdik. Kayıp kızım için emniyet ve savcılığa defalarca gidip geldim. Ne yazık ki hiçbir sonuç yok. Kamera kayıtlarında kızımın valizle gecenin bir yarısı sokakta beklediğini gördük. Kızım sürekli evinde oturan annesi haricinde asla dışarıya çıkmayan ve telefon kullanmayan biriydi. Böyle bir olay nasıl yaşandı aklımız dahi almıyor. Kendisinden haber alamıyoruz. Allah rızası için bizlere yardım edin" dedi.

Anne Saadet Gözek ise Medine'nin hayatından endişe ettiğini ve Medine'yi çok özlediğini belirtti.

ETİKETLER
#adıyaman
#kayıp kız
#Kasıp
#Medine Gözek
#Gündem
