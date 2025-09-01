Cem Küçük ve Şamil Tayyar'dan önemli açıklamalar

İstanbul
Gündemin öne çıkan konuları Medya Kritik'te değerlendiriliyor. Tuna Öztunç'un sunduğu programda gazeteciler Nagehan Alçı, Şamil Tayyar ve Cem Küçük'ten önemli açıklama, yorum ve kulis bilgileri paylaşılıyor.
İşte programda ele alınacak konu başlıkları:
- Emlak vergisinde '%2000 zam' söylentisi gayrimenkul sahiplerini tedirgin etti...
- Başsavcı Akın Gürlek İBB soruşturmasını İmamoğlu'na kimin sızdırdığını açıkladı...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze ve Suriye çağrısı...
- "YPG müttefikimiz" diyen ABD elçisinden çelişkili açıklamalar...
Ayrıntılar geliyor...