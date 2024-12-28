Adıyaman'da başıboş köpek dehşeti! Küçük Ahmet kanlar içinde kaldı, hayvan kuduz çıktı

28 Aralık 2024 10:40 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 10:43

Besni ilçesine bağlı Toklu köyünde okuldan çıkarak evine giden 9 yaşındaki U.A.'ya saldıran başıboş köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun stabil olduğu bildirildi.

Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme kararı yürürlüğe girdi. Ancak başıboş köpek vahşeti haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Adıyaman​'ın Besni​ ilçesine bağlı Toklu köyünde, okuldan çıkarak evine doğru giden 9 yaşındaki A.U., başıboş köpek saldırısına uğramıştı.

KUDUZ AŞISI OLDU

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük çocuk, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa tetanos ve kuduz aşısı yapıldı.

Küçük çocuğunun durumu ciddiyetini koruyor.

"GÖZÜNDE BİR PROBLEM OLMA İHTİMALİ VAR"

A.U.'nun ağabeyi Şerif Uçar, kardeşinin uğradığı vahşi saldırıya ilişkin şöyle konuştu:

Kardeşimin yüzü köpek saldırısı sonucu yaralandı. Aynı sokak köpeğinin 2 kişiye saldırdığını biliyorum. Kardeşimi kurtarmaya gelen 2 kişi de köpekten zor kurtulduklarını söyledi. Ambulansla kardeşimi Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Sonra da buraya geldik. Doktorlardan aldığım bilgiye göre kardeşimin gözünde bir problem olma ihtimali var.

SALDIRAN KÖPEK KUDUZ ÇIKTI

Gaziantep Şehir Hastanesi yetkilileri, 9 yaşındaki çocuğu ısıran köpeğin, halk sağlığı merkezi tarafından kuduz olduğunun tespit edildiğini aktardı.

"BU HASTADA KUDUZ AŞISI İŞE YARAMAYABİLİR"

Hastaneden yapılan açıklamada küçük çocuğun durumunun stabil olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İki gün önce köpek tarafından ısırılmış ve köpeğin kuduz olduğu halk sağlığı tarafından doğrulanmış. Şu an için gözde ve başta yaraları mevcut. Bunların bakımı yapılıyor. Hastamız koruyucu antibiyotiklerini alıyor. Kuduz bir köpek tarafından baş bölgesinden ısırıldığı için biraz riskli bir durum. Her ne kadar aşı yapıldıysa da bu hastamız kuduzdan yüzde 100 korunma sağlayamayabilir. Hastamızı yakından izleyeceğiz. Herhangi bir bulgu gelişmesi halinde gerekli tedavileri de uygulayacağız."