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Adıyaman'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Haziran 2024 00:01 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 00:03
Adıyaman&#039;da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı

Son dakika deprem haberi... Adıyaman Sincik'te saat 23.50'de deprem meydana geldi. Sarsıntıya ait ilk verileri Kandilli Rasathanesi paylaştı.

Adıyaman Geçitli-Sincik merkezli deprem oldu. Kandilli Rasathanesi 23.50'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği 2.2 kilometre olarak açıklandı.

Adıyaman'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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