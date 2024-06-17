Adıyaman'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı

17 Haziran 2024 00:01 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 00:03

Gürcistan'da peş peşe depremler! Ülkemizden de hissedildi

Gürcistan'da peş peşe depremler! Ülkemizden de hissedildi

Adıyaman Geçitli-Sincik merkezli deprem oldu. Kandilli Rasathanesi 23.50'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği 2.2 kilometre olarak açıklandı.