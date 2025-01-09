Adıyaman’da katliam gibi kaza: 3 ölü 4 yaralı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

09 Ocak 2025 20:05 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 20:34

Adıyaman’da otomobil ile yakıt tanker çarpıştı. Katliam gibi kazada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri adeta seferber oldu...