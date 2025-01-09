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Adıyaman’da katliam gibi kaza: 3 ölü 4 yaralı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ocak 2025 20:05 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 20:34

Adıyaman’da otomobil ile yakıt tanker çarpıştı. Katliam gibi kazada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri adeta seferber oldu...

Adıyaman​'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni​ yol ayrımı yakınlarında otomobil​ ile yakıt tankeri çarpıştı.

Adıyaman’da katliam gibi kaza: 3 ölü 4 yaralı! - 1. Resim

3 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre, 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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