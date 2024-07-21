Adıyaman'da petrol boruları patladı: Ham petrol yola ve tarlalara döküldü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Temmuz 2024 18:51 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 19:01
Adıyaman'da TPAO petrol borusunun patlaması sonucu ham petrol yola ve tarlalara döküldü. Kahta'da yaşanan patlama çevre kirliliğine yol açtı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol boruları patladı. Patlama sonucu ham petrol yola ve tarlalara dökülürken, çevreye yayılan petrol kirliliğine yol açtı. Olay yerine gelen TPAO ekipleri onarım ve temizleme çalışmaları başlattı.
PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Edinilen bilgilere göre, patlama Kahta-Diyarbakır yolunda bulunan TPAO hattında gerçekleşti. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamada ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.
ONARIM VE TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ekipler, sızıntının olduğu bölgede hummalı bir şekilde onarım ve temizleme çalışmaları yürütüyor. Dökülen petrolün çevreye verebileceği zararın önlenmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı