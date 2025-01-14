Adıyaman'dan acı haber geldi! Genç kadının gölde cansız bedeni bulundu

14 Ocak 2025 11:11 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:43

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gölde, bir kadın cesedi bulundu. Kahreden olay vatandaşların gölde hareketsiz biri bulunduğu ihbarı üzerine ortaya çıktı. Gölde bulunan cesedin üzerinden Zeynep Işık adına ait kimlik çıktı.

Acı olayAdıyaman​'da meydana geldi. Yavuz Selim Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu arkasında bulunan Gölbaşı Gölü'nde hareketsiz biri bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

25 YAŞINDAKİ GENÇ KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu hareketsiz şahsın bir kadın cesedi olduğu belirlendi. Ekiplerinin yaptığı ilk incelemede cesedin gün içerisinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Zeynep Işık'a (25) ait olduğu tespit edildi.

Cenaze, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.