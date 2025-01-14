Minik Ömer'in kahreden ölümü! Üzerine inşaattan kalıp parçası düştü

14 Ocak 2025 10:36 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:55

Giresun’un Espiye ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. 4 yaşındaki Ömer Ali Taş'ın üstüne bir inşaattan kalıp parçası düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giresun'un Espiye ilçesinde Ömer Ali Taş adlı 4 yaşındaki çocuk, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynamaya başladı. İnşaatın önünde dizili tahta kalasların olduğu bölgeye giden minik Ömer, dehşeti yaşadı. Ömer'in üzerine tahta kalas düştü. Çocuğun kalasın altında kaldığını görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI Minik Ömer, ilk müdahalenin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Ömer Ali Taş hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili Haberler Yenidoğan çetesi davasında yeni gelişme! Savcının değiştirilmesi talebi reddedildi Narin Güran cinayetinde kritik gelişme! Kan ve sperm aranan halıların kriminal inceleme raporu sonuçlandı