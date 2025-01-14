Minik Ömer'in kahreden ölümü! Üzerine inşaattan kalıp parçası düştü
Giresun’un Espiye ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. 4 yaşındaki Ömer Ali Taş'ın üstüne bir inşaattan kalıp parçası düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Giresun'un Espiye ilçesinde Ömer Ali Taş adlı 4 yaşındaki çocuk, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynamaya başladı. İnşaatın önünde dizili tahta kalasların olduğu bölgeye giden minik Ömer, dehşeti yaşadı. Ömer'in üzerine tahta kalas düştü.
Çocuğun kalasın altında kaldığını görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI
Minik Ömer, ilk müdahalenin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Ömer Ali Taş hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.