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Adliyede ortalık karıştı! Aileler tekme tokat birbirine girdi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 May 2024 10:17 - Güncelleme : 24 May 2024 10:22
Adliyede ortalık karıştı! Aileler tekme tokat birbirine girdi

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığın aileleri adliye koridorunda tekme tokat birbirine girdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan polis, teknik ve fiziki takibinin ardından O.K. (31), S.A. (25), M.A. (28) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

İfadeleri alınan şüpheliler, 26 Ocak 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyede ortalık karıştı! Aileler tekme tokat birbirine girdi - 1. Resim

AİLELER ADLİYE KORİDORUNDA BİRBİRİNE GİRDİ

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar, aileleri ve avukatları hazır bulundu. Sanıklar suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, uyuşturucu ticareti suçunun 3 kişi tarafından işlenmesi sebebiyle sanıkların 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi. Küfürlerin edildiği ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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