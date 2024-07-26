Adnan Polat'ın acı günü! Babası İbrahim Polat hayatını kaybetti

26 Temmuz 2024 17:20 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 17:21

Galatasaray'ın unutulmaz başkanlarından Adnan Polat baba acısıyla sarsıldı. Ünlü iş insanı İbrahim Polat 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Polat'ın ölüm haberi iş dünyası ve Galatasaray camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İbrahim Polat'ın cenazesi 28 Temmuz Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’na defnedilecek.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Spor Kulübü, Polat'ın vefatı üzerine şu mesajı paylaştı:

"Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat’ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

İBRAHİM POLAT KİMDİR?

İbrahim Polat 1931 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya geldi. Genç yaşta müteahhitliğe başlayan Polat 1955 yılında ilk firmasını kurdu. İstanbul’da çok sayıda seçkin binaya imza attı.

Birçok projeye imza atan İbrahim Polat, 1972’de İzmir’de Ege Seramik Fabrikalarını kurdu. sanayi sektöründeki girişimlerine daha sonra seramik sağlık gereçleri, madencilik ve enerji alanlarını da katan Polat, 1993 yılında İstanbul Polat Renaissance Hotel ile turizm sektörüne adım attı.