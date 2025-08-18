Adrenalin tutkusu sonu oldu! Paraşüt pilotu yere çakılarak feci şekilde öldü

Aksaray'daki Hasan Dağı paraşüt alanında korkunç bir kaza meydana geldi. 17 Ağustos'ta başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda yarışmak için Aksaray'a gelen 57 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu, yaptığı uçuş sırasında pilotaj hatası nedeniyle düştü.

Kümeevleri bölgesine düşen paraşüt pilotu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı pilotu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan pilot, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarmanın inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.