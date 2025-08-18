Alkollü sürücü dehşet saçtı! Kaza anı kamerada

Bursa'da dün akşam saat 18.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahalle Mudanya Caddesi merkez istikameti Merinos batçığında meydana gelen olayda, alkollü direksiyon başına geçen otomobilin 28 yaşındaki sürücüsü F.C., batçığa geldiğinde gaz ile freni karıştırdı. Öncelikle sağa ve sola doğru yalpalayan otomobil, önünde seyir halinde bulunan 30 yaşındaki B.A.'nın kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle önde bulunan araçtaki K.A. (30) ve daha yeni dünyaya gelen E.A. yaralandı. Ambulansla, hastaneye kaldırılan ailede yapılan işlemlerin ardından taburcu oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, sürücünün ifadesine başvuruldu.