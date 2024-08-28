AFAD 4 il için sarı kodlu uyarı verdi! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
AFAD bu akşam saatlerine etkili olacak sağanak yağış için vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, 4 il için sarı kodlu alarm verildi. İşte sel, taşkın, kuvvetli yağışın beklendiği 4 il...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde kuvvetli sağanak beklendiği açıklandı.
Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak yağışla ilgili AFAD da uyarılarda bulundu. Sarı alarm verilen 4 ilde yaşayan vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgara karşı uyarılırdı.
4 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre;
28 Ağustos Çarşamba günü; Akşam saatlerine kadar; Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.