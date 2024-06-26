AFAD açıkladı! Mersin'de deprem meydana geldi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 23:47 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 00:13
Son dakika haberi... Mersin'in merkez ilçesi Toroslar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.06 kilometre altında gerçekleşti.
Mersin'in merkez ilçesi Toroslar'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Toroslar'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 12.06 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. AFAD yetkilileri, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar bildirilmedi.
Kaynak: TGRT Haber