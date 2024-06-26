AFAD açıkladı! Mersin'de deprem meydana geldi

26 Haziran 2024 23:47 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 00:13

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Toroslar'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 12.06 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. AFAD yetkilileri, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar bildirilmedi.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...