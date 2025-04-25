AFAD deprem toplantısına İBB davet edilmedi iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

İstanbul’da gerçekleşen depremin ardından bazı basın organlarında yer alan “AFAD’da İBB’siz deprem toplantısı yapıldı” iddiası, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamayla yalanlandı. AFAD Başkanlığı’nda düzenlenen değerlendirme toplantısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan’ın da katıldığı bildirildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündemi oldukça meşgul eden “AFAD’da İBB’siz deprem toplantısı yapıldı” iddiasını, yaptığı yazılı açıklamayla yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan’ın da toplantıya katıldığı ifade edildi. İşte yapılan açıklamanın detayları:

"İBB DE TOPLANTIDA YER ALDI!"

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiası doğru değildir.

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katılmıştır.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ!"

Bahse konu toplantıda ilgili kurumların yetkililerinin yanı sıra, İBB Başkanvekili Nuri Aslan da hazır bulunmuştur. Nuri Aslan, değerlendirme toplantısına ilişkin fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Aslan, toplantı sonrası basın açıklamalarının ardından AFAD merkezinden ayrılmıştır. Dolayısıyla "depremle ilgili değerlendirme toplantılarına İBB'nin çağrılmadığı" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.