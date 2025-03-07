AFAD duyurdu: Malatya'da yine deprem!

İstanbul
Son dakika haberi: AFAD merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...
Malatya sallanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.
Deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.