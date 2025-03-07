Hatay'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den ilk açıklama geldi

Son dakika haberi... Hatay'da sabah 09.45 sıralarında bir deprem meydana geldi. Deprem vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe neden oldu. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıklarken AFAD 3.6 olarak duyurdu.

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Hatay'da saat 09.45 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1.4 km olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1897903300491481557

AFAD 3.6 OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hatay Kırıkhan'da meydana gelen depremin büyüklüğünü ise 3.6 olarak açıkladı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1897903593434370461

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...