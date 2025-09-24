Menü Kapat
24°
Gündem
AFAD ev sahipliğinde 22 ülke deprem riskini masaya yatrdı

AFAD 22 ülkeden akademisyen ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla "Bölgesel Sismik Risk Değerlendirme Kapasitesini Güçlendirme Çalıştayı"nı topladı. Deprem riskinin değerlendirildiği çalıştayda çözümler ele alındı.

AFAD ev sahipliğinde 22 ülke deprem riskini masaya yatrdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 00:31

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Üyesi Ülkelerin Sismik Risk Değerlendirme Kapasitesini Güçlendirme Bölgesel Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı.

AFAD ev sahipliğinde 22 ülke deprem riskini masaya yatrdı

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen çalıştaya 22 ülkeden akademisyenler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ülkeler arasında deprem riskinin değerlendirilmesi ve bu alandaki işbirliğinin artırılması konuları ele alındı ayrıca sismik riskin azaltılmasına yönelik ortak yaklaşımlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

AFAD ev sahipliğinde 22 ülke deprem riskini masaya yatrdı

Çalıştaya AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Dış İlişkiler Daire Başkanı Muhammet Maruf Yaman ve Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz katıldı.

