AFAD ilk verileri açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem!

07 Temmuz 2024 00:12 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 00:44

Deprem bölgesi Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem Elbistan'ın Köseyahya, Demi̇rci̇li̇k, Özbek, Gündere ve Türkören yerleşim yerleri başta olmak üzere çevre yerleşim yerlerinde hissedildi. 00.03'te olan deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...