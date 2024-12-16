AFAD Sednaya Hapishanesi'e ulaştı! 'Hassas çalışma yapacağız'

Suriye​'de rejimin çökmesinin ardından Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen insanlar için AFAD​, 120 kişilik arama kurtarma ekibini Suriye​'ye gönderdi.

Dün Suriye’deki Sednaya Askeri Hapishanesi’nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişilere yönelik bir arama kurtarma operasyonu başlattığını duyuran AFAD, bugün bölgeye ulaştı.

Sednaya Hapishanesi'nin önünde açıklama yapan AFAD Başkanı Okay Memiş, 120 kişilik ekiple Sednaya Hapishanesi'ne geldiklerini ve 'kriminal' bir alanda çalışma yapacaklarını belirtti.

AFAD Başkanı Okay Memiş'in açıklamaları şu şekilde:

"Yaklaşık 5-6 saatlik yolculuktan sonra Şam'a geldik. Sednaya Hapishanesi'nin önündeyiz. Yerel otoritenin talebi üzerine organizasyonumuzu yaptık. 43 araç, 120 personelle birlikte Sednaya Hapishanesi'nin önüne geldik. Burada iletişim pek mümkün değil. Cep telefonları neredeyse çalışmıyor. Uydu telefonları ile iletişimlerimizi sağlıyoruz.

Duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, köpek arama timleriyle bu alanda bir çalışma yapacağız. Burası Esad rejiminin insanlık dışı muamalesi sonucunda mahkumların hayatını kaybettiği, yer yer aklını kaçırdığı, can kayıplarının yaşandığı bir alan. Kriminal de bir alan. Delil niteliğinde hususların olduğunun da farkındayız. Biz arama çalışmalarımızı bu hassasiyetle yapacağız."