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Son dakika | Sednaya Hapishanesi'ne AFAD'tan yardım eli! 80 kişilik ekip gönderiyor

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
15 Aralık 2024 22:49 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 23:01
Son dakika | Sednaya Hapishanesi&#039;ne AFAD&#039;tan yardım eli! 80 kişilik ekip gönderiyor

Son dakika haberi: AFAD, Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen insanlar için 80 kişilik yardım ekibi gönderecek. 

Son dakika haberine göre, Suriye​'de rejimin çökmesinin ardından Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen insanlar için AFAD​, 80 kişilik arama kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

Haberin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
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