Son dakika | Sednaya Hapishanesi'ne AFAD'tan yardım eli! 80 kişilik ekip gönderiyor
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
15 Aralık 2024 22:49 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 23:01
Son dakika haberi: AFAD, Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen insanlar için 80 kişilik yardım ekibi gönderecek.
Son dakika haberine göre, Suriye'de rejimin çökmesinin ardından Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen insanlar için AFAD, 80 kişilik arama kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.
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Kaynak: tgrthaber.com