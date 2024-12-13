Son dakika | Ege Denizi'nde deprem! AFAD'dan ilk açıklama

13 Aralık 2024 11:43 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:54

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan verilere göre Ege Denizi'nde peş peşe 2 deprem meydana geldi. Saat 11.12'de yaşanan ilk sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak açıklanırken ikinci sarsıntı ise 4.8 olarak duyuruldu.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem​ Dairesi'nden alınan verilere göre Ege Denizi​'nde peş peşe 2 deprem​ meydana geldi. 11.12'de yaşanan ilk sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak duyuruldu.

DAKİKALAR SONRA İKİNCİ KEZ SALLANDI

Ege Denizi'nde saat 11.34'te bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 15.73 km olarak ölçüldü.