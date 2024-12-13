Son dakika | Erzincan'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

13 Aralık 2024 11:11 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:15

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Çanakkale deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Sabah saatlerinde Afyonkarahisar'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem​ haberi de Erzincan​'dan geldi. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Erzincan​'da saat 11.04'te bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...