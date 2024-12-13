Son dakika | Erzincan'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Aralık 2024 11:11 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:15
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Sabah saatlerinde Afyonkarahisar'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem haberi de Erzincan'dan geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Erzincan'da saat 11.04'te bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com