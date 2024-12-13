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Son dakika | Erzincan'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Aralık 2024 11:11 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:15
Son dakika | Erzincan&#039;da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Sabah saatlerinde Afyonkarahisar'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem​ haberi de Erzincan​'dan geldi. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Erzincan​'da saat 11.04'te bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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