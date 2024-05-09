Lisedeki tatbikatta korkunç kaza! Metrelerce yükseklikten yere düştü
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 15:41 - Güncelleme : 09 May 2024 15:56
Bakırköy'de bir okulda düzenlenen tatbikat sırasında korkunç bir kaza meydana geldi. AFAD görevlisi metrelerce yüksekteki ipten yere düştü.
Bakırköy Anadolu Lisesi'nde yaşanan korku dolu anlarda AFAD tarafından öğrencileri bilinçlendirmek üzere afet tatbikatı düzenlendi.
METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Tatbikat sırasında ip üzerinde kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi, bir anda yere düştü.
Metrelerce yükseklikten belinin üzerine düşen görevli, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan AFAD görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı