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 | Onur Kaya

AFAD'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarında son durumu açıkladı. Yangınlara 5 bin 400 personelle müdahale edildiğini açıklayan AFAD, yüzlerce hava ve kara araçlarıyla alevlere müdahale edildiğini bildirdi.

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AFAD'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 03:35
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 03:35

ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına 5 bin 400 personel, 119 hava aracı ve 1537 kara aracı ile edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karabük, Bursa, Antalya, Mersin, Ankara ve Kahramanmaraş başta olmak üzere yurdun farklı yerleşim yerlerinde meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmalarının Orman Teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan sürdürüldüğü belirtildi.

Bahse konu orman yangınları ile mücadele kapsamında 5 bin 400 personel, 119 hava aracı ve 1537 kara aracının görev yaptığı ifade edilen açıklamada, AFAD'ın ilgili bütün birimleri ve ekipleriyle süreci yakından takip ettiği, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirip, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, 20-26 Temmuz tarihleri arasında olası risklerin önüne geçmek amacıyla, 10 ilde meydana gelen yangınlarda 53 yerleşim biriminde vatandaşların güvenli bölgelere alındığı belirtilerek, yangınlar söndürüldükten sonra vatandaşların yerleşim yerlerine döndükleri vurgulandı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Uşak, Sakarya ve Karabük illerinde toplam 8 bin 269 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın güvenli bölgeye alındığı aktarılan açıklamada, Karabük, Sakarya, Bilecik, Antalya, Mersin, Uşak ve Kahramanmaraş'ta, 56 konut, 4 ahır, 9 samanlık ve 10 depo için hasar tespiti yapıldığı ve mağdur vatandaşlara gerekli desteklerin sağlandığı belirtildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Eymir Gölü mevkiinde dün meydana gelen orman yangınına ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdahale çalışmalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak üzere AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte, olay bölgesine intikal etmiştir. Görevli ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Yeşil vatanımızı korumak için mücadele eden ormanın kahramanlarına ve destek veren tüm kurumlarımıza kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

ETİKETLER
#afad
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