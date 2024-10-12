AFAD'dan yağış uyarısı geldi, bir anda bastırdı! İstanbul'da uçaklar iniş yapamıyor! Meteoroloji raporunu güncelledi

12 Ekim 2024 21:16 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 21:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı sağanak yağış İstanbul ve Marmara Bölgesi çevre illerini etkisi altına aldı. AFAD sağanak yağış ve su baskınlarına karşı uyardı. İstanbul'da bastıran elektrik yüklü cümülonimbus bulutları nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor. Hava durumunda son durum ne? İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin batısı günlerdir devam eden yazdan kalma sıcaklıklara cumartesi günü sabahıyla birlikte birden veda etti. İstanbul​ ve Marmara Bölgesi illeri akşam saatlerinde birden sağanak yağış etkisi altına girdi. İstanbul'da cümülonimbus bulutları sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda uçaklar iniş yapamayıp tur atmak zorunda kalıyor.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) akşamdan itibaren bastıran sağanak sebebiyle sel​ uyarısı yaptı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bugün İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Manyas, Bandırma, Bursa merkez, Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Yağışlar gece boyu sürecek.

İSTANBUL YAĞIŞ ETKİSİ ALTINA GİRDİ, TRAFİK YOĞUNLAŞTI

İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili olurken, bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasındaki trafik, yağışın etkisiyle her iki yönde yoğun seyrediyor.

Şile Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Üsküdar arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlıyor, diğer yönde ise köprü çıkışında başlayıp Altunizade'ye kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ümraniye arasında her iki yönde trafik ağır ilerlerken, bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul'un turistik bölgelerinden Taksim'de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara ve dükkanların tentelerinin altına sığındı.

Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için koştuğu görülürken, dışarı hazırlıklı çıkanlar da yağmurun etkisinden şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

BURSA'DA DOLU YAĞDI

Bursa'da yaklaşık yarım saat süren sağanak ve fındık büyüküğündeki dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağmurda, Uludağ eteklerinden gelen sel suları kenti adeta göle çevirdi. Trafik durma noktasına gelirken, kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi ve Altıparmak Caddesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Uyarılara rağmen temizlenmeyen yapraklar nedeniyle kentin ana yollarındaki rögar kapakları tıkandı.

ÇANAKKALE'DE SAĞANAK

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış ile şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Gelibolu'da saat 16.00 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış kısa süre etkili olsa da ilçe merkezinde yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryası yıkıldı.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak beklenen yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, 14 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.