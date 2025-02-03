AFAD'tan Ege deprem fırtınası hakkında açıklama! '6 üzerinde bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün'

03 Şubat 2025 12:32 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 12:37

Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler bölge halkını paniğe sürükledi. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasına ilişkin korkutan açıklama geldi. Akgün, 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemizin olası olduğunu belirtti.

Ege Denizi'nde bir deprem daha! Bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor

Ege Denizi'nde bir deprem daha! Bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor

Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yunanistan'ın Santorini Adasında hissedilen 400'ü aşkın deprem bölge halkını tedirgin etti. Yunanistan yetkilileri acil toplanarak olası bir deprem için alınan önlemleri duyurdu. Okul ve kreşler tatil edildi, etkinlikler iptal edildi. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bu depremler için "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

NORMAL SINIRLARIN DIŞINDA

Prof. Dr. Akgün, yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin, konumları nedeniyle "doğal depremler" olduğunu belirterek, bölgede deprem meydana gelmesini kolaylaştıran bir jeolojik yapının bulunduğunu söyledi. Bu depremlerin olağan bir aktivite içinde gerçekleştiğini, ancak "normal" sınırların dışında bir süreçle karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Akgün, depremlerin birbirine yakın büyüklüklerde peşi sıra gerçekleşmesi nedeniyle bu durumu "deprem fırtınası" olarak tanımladıklarını belirtti. Ayrıca, bölgedeki volkanik aktivitenin taze olduğunu ve bu aktivitenin depremleri tetiklemesiyle ilgili şu ana kadar bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

TETİKTE OLMAK ÖNEMLİ"

Akgün, "Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz. Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan. Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli" dedi.

Tsunami riskiyle ilgili de konuşan Akgün, "Tsunami gelişebilmesi için 6'nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7'ye yakın olması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"6 VE ÜZERİ BİR DEPREMİ KIYILARIMIZDA HİSSETMEMİZ MÜMKÜN"

Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'ndeki mevcut depremlerle ilgili olarak Türkiye için büyük bir risk olmadığını belirtti. "Bölge, her zaman 7 civarında deprem üretebilecek potansiyele sahip. Kıyılarımızda oluşabilecek etki, depremlerin büyüklükleriyle orantılı" dedi.

Akgün, "Buradaki 4 ila 4,8 arasında olan depremler, ülkemize 170 kilometre uzaklıkta meydana geliyor. Bunlar bizim nispeten 'küçük' ve 'orta' arasında sayabileceğimiz depremler. Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün. Oluşabilecek her türlü duruma karşı AFAD olarak her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıyoruz, anlık gözlemliyoruz. Buna karşı ülke bazında eylem planlarımız var" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR VOLKANİK HAREKETLİLİĞE YOL AÇMAMIŞTIR"

Depremler ile ilgili özellikle sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Aydın AFAD, konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400’ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir. 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır. Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.