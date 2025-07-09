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 | Onur Kaya

Afrika sıcakları kavuracak! Meteoroloji ve bakanlık alarma geçti: Bu saatlerde güneşten uzak durun

Türkiye bugün Afrika sıcaklarıyla adeta kavrulacak. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurdun büyük bölümünde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bunaltıcı sıcaklar için alarma geçen Sağlık Bakanlığı da bol sıvı tüketilmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca sıcaklığın zirveyi göreceği saatleri paylaşan bakanlık, bu saatlerde güneşte durulmaması gerektiği uyarısını yaptı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 06:48
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 07:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Temmuz 2025 tarihli raporunu paylaştı. Bir süredir 'yi etkisi altına alan Afrika sıcakları bugün zirveyi görecek. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık rekor seviyelere ulaşacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklık gölgede 38 derece, güneşin altında ise 50 derece hissedilecek.

Afrika sıcakları kavuracak! Meteoroloji ve bakanlık alarma geçti: Bu saatlerde güneşten uzak durun

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN 'SICAK' UYARISI

Sağlık Bakanlığı sıcak havanın ve yükselen nem oranlarının özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtti.

Bu nedenle sıvı kaybının önlenmesi, güneşten korunma, dengeli beslenme ve serin ortamlarda bulunma gibi önlemlerle riski büyük ölçüde azaltmanın mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, aşırı sıcaklarda kaybedilen su ve mineralleri dengelemek için günde en az 2,5-3 litre su içilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Afrika sıcakları kavuracak! Meteoroloji ve bakanlık alarma geçti: Bu saatlerde güneşten uzak durun

ÇAY-KAHVE YERİNE AYRAN YA DA MADEN SUYU İÇİN

Açıklamada, çay, kahve ve gazlı içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması, bunun yerine ayran ve maden suyu gibi mineral desteği sağlayan içeceklerin tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

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BU SAATLERDE GÜNEŞE ÇIKMAYIN!

Güneş ışınlarının etkisinin en güçlü olduğu 11.00 ila 16.00 saatleri arasında mümkün olabildiğince dışarı çıkılmaması önerilirken, beslenme alışkanlığının hava sıcaklıklarına göre düzenlenmesinin önemine işaret edildi.

Afrika sıcakları kavuracak! Meteoroloji ve bakanlık alarma geçti: Bu saatlerde güneşten uzak durun

2 BÖLGEDE SAĞANAK VAR

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre: yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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ETİKETLER
#türkiye
#hava durumu
#sıcak hava
#Afrika Sıcakları
#Sağlık Uyarısı
#Sıvı Kaybı
#Güneş Korunma
#Gündem
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