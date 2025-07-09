Afrika sıcakları kavuracak! Meteoroloji ve bakanlık alarma geçti: Bu saatlerde güneşten uzak durun

Türkiye bugün Afrika sıcaklarıyla adeta kavrulacak. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurdun büyük bölümünde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bunaltıcı sıcaklar için alarma geçen Sağlık Bakanlığı da bol sıvı tüketilmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca sıcaklığın zirveyi göreceği saatleri paylaşan bakanlık, bu saatlerde güneşte durulmaması gerektiği uyarısını yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Bir süredir Türkiye'yi etkisi altına alan Afrika sıcakları bugün zirveyi görecek. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık rekor seviyelere ulaşacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklık gölgede 38 derece, güneşin altında ise 50 derece hissedilecek.
Sağlık Bakanlığı sıcak havanın ve yükselen nem oranlarının özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtti.
Bu nedenle sıvı kaybının önlenmesi, güneşten korunma, dengeli beslenme ve serin ortamlarda bulunma gibi önlemlerle riski büyük ölçüde azaltmanın mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, aşırı sıcaklarda kaybedilen su ve mineralleri dengelemek için günde en az 2,5-3 litre su içilmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Açıklamada, çay, kahve ve gazlı içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması, bunun yerine ayran ve maden suyu gibi mineral desteği sağlayan içeceklerin tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.
Güneş ışınlarının etkisinin en güçlü olduğu 11.00 ila 16.00 saatleri arasında mümkün olabildiğince dışarı çıkılmaması önerilirken, beslenme alışkanlığının hava sıcaklıklarına göre düzenlenmesinin önemine işaret edildi.
Öte yandan Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre: yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 35°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 39°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 38°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık