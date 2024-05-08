Afyon'da uyuşturucu ve cinsel istismar suçundan arananlar yakalandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 07:18 - Güncelleme : 08 May 2024 07:19
Afyonkarahisar'a ekipler haklarında uyuşturucu ve cinsel istismardan hapis cezası bulunan şahısları yakaladı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satma ve cinsel istismar suçlardan aranan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde G.A., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl, çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.K., Salar beldesi ve Bolvadin ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı