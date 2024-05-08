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Afyon'da uyuşturucu ve cinsel istismar suçundan arananlar yakalandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 07:18 - Güncelleme : 08 May 2024 07:19
Afyon&#039;da uyuşturucu ve cinsel istismar suçundan arananlar yakalandı

Afyonkarahisar'a ekipler haklarında uyuşturucu ve cinsel istismardan hapis cezası bulunan şahısları yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satma ve cinsel istismar suçlardan aranan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde G.A., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl, çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.K., Salar beldesi ve Bolvadin ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyon'da uyuşturucu ve cinsel istismar suçundan arananlar yakalandı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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