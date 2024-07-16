Afyonkarahisar'da akıl almaz olay! Komşusunu domuz sanıp yanlışlıkla vurdu

16 Temmuz 2024 13:49 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 13:56

Beylikdüzü'ndeki cinayetin detayları kan dondurdu! Katil kendini 'Şule' diye tanıtmış

Beylikdüzü'ndeki cinayetin detayları kan dondurdu! Katil kendini 'Şule' diye tanıtmış

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Kozluca köyünde meydana gelen olayda, H.K. isimli şahıs tarlasına dadanan domuzları vurmak için nöbet tutmaya başladı.

Bu sırada H.K.'nin komşusu Fikri Gündoğdu isimli şahıs tarlasını sulamak için geldi. H.K. ise elindeki av tüfeği ile Gündoğdu'yu domuz sanarak yanlışlıkla vurdu.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Durumu fark eden H.K., ardından jandarmaya haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Gündoğdu'nun öldüğünü belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.