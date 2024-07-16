Afyonkarahisar'da akıl almaz olay! Komşusunu domuz sanıp yanlışlıkla vurdu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 13:49 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 13:56
Afyonkarahisar'da korkunç bir kaza yaşandı. Hocalar ilçesinde yaşayan H.K, tarlasında domuz vurmak için bekliyordu. Bu sırada komşusu bölgeye soğan sulamaya geldi. H.K. komşusunu domuz zannederek yanlışlıkla vurdu. Talihsiz adam hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Kozluca köyünde meydana gelen olayda, H.K. isimli şahıs tarlasına dadanan domuzları vurmak için nöbet tutmaya başladı.
Bu sırada H.K.'nin komşusu Fikri Gündoğdu isimli şahıs tarlasını sulamak için geldi. H.K. ise elindeki av tüfeği ile Gündoğdu'yu domuz sanarak yanlışlıkla vurdu.
MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI
Durumu fark eden H.K., ardından jandarmaya haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Gündoğdu'nun öldüğünü belirledi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay sonrası H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı