Afyonkarahisar’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

21 May 2024 22:33 - Güncelleme : 21 May 2024 22:36

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın patpat diye tabir edilen tarım aracı ile çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 03 EZ 416 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ö.A.'nın kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsüyle birlikte U.A. ve B.Y.A.'yı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

HURDAYA DÖNDÜ

Yaralılardan H.A. ve U.A., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.