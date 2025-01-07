Afyonkarahisar'da hastanede dehşet! Tartışma cinayetle son buldu
Afyonkarahisar'da hastanede tartıştığı kadını öldüren 51 yaşındaki Mustafa A. daha sonra kendini vurarak ağır yaraladı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, 51 yaşındaki Mustafa A., hastane koridorunda kantinde görev yapan ve aralarında ilişki olduğu öne sürülen 37 yaşındaki D.K. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A., yanında bulundurduğu tabancayı çıkararak D.K.'ya ateş etti. Ardından silahı kendisine doğrultarak intihara teşebbüs etti.
İNTİHARA KALKIŞTI!
Olayda ağır yaralanan D.K. ve Mustafa A., hemen ameliyata alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen D.K. hayatını kaybetti. Mustafa A.'nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, olayın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, tabancanın hastane içine nasıl sokulduğuyla ilgili araştırma başlatıldı.