Afyonkarahisar'da hastanede dehşet! Tartışma cinayetle son buldu

07 Ocak 2025 21:42 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 22:07

Afyonkarahisar'da hastanede tartıştığı kadını öldüren 51 yaşındaki Mustafa A. daha sonra kendini vurarak ağır yaraladı.

ABD Konsolosluğu önünde silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var

ABD Konsolosluğu önünde silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, 51 yaşındaki Mustafa A., hastane​ koridorunda kantinde görev yapan ve aralarında ilişki olduğu öne sürülen 37 yaşındaki D.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A., yanında bulundurduğu tabancayı çıkararak D.K.'ya ateş etti. Ardından silahı kendisine doğrultarak intihara teşebbüs etti.

İNTİHARA KALKIŞTI!

Olayda ağır yaralanan D.K. ve Mustafa A., hemen ameliyata alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen D.K. hayatını kaybetti. Mustafa A.'nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, olayın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, tabancanın hastane içine nasıl sokulduğuyla ilgili araştırma başlatıldı.