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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Kasım 2024 08:48 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 08:54

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan korkunç kazada 30 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar​'dan Ankara​ yönüne giden yolcu otobüsü, bir çekici ve otomobille çarpıştı. 3 aracın birbirine girdiği kazada, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

30 KİŞİ YARALANDI

Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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