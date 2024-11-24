Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

24 Kasım 2024 08:48 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 08:54

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan korkunç kazada 30 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar​'dan Ankara​ yönüne giden yolcu otobüsü, bir çekici ve otomobille çarpıştı. 3 aracın birbirine girdiği kazada, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

30 KİŞİ YARALANDI

Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.