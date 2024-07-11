Afyonkarahisar'daki depremin görüntüsü ürküttü!

11 Temmuz 2024 10:34 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:34

Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremde vatandaşlar büyük korku yaşarken olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, depremin ne denli şiddetli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, korkutan deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Afyonkarahisar’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.