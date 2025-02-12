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 | Yusuf Özgür Bülbül

Afyonkarahisar'daki fabrika yangınından ihmaller zinciri ortaya çıktı!

Afyonkarahisar'da 2 gün yanan fabrikanın bulunduğu OSB'de itfaiye teşkilatı olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca, yangın musluklarının da yetersiz olduğu belirlendi. Yangının çıktığı ve 400 firmanın bulunduğu Afyonkarahisar Merkez OSB'de 2 özel kolej, bir meslek lisesi ve öğrenci yurtlarının bulunması da dikkat çekti. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 18:25

Afyonkarahisar'da 2 gün süren büyük fabrika yangını, “ihmalkarlık” ve eksiklikleri gözler önüne serdi. Yangının yaşandığı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yönetmelikte olmasına rağmen itfaiye teşkilatının ve yangın söndürme araçlarının bulunmadığı ortaya çıktı.

DUMANLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Orman ürünleri üretilen ve hemen yanı başında yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü bir kolej olan fabrikada önceki akşam çıkan yangın sonrası savcılık tarafından soruşturma devam ediyor. Yangın, Afyonkarahisar Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri üretilen fabrikada önceki akşam saat 19.40 civarında çıkmıştı. Havadan helikopterlerle de müdahalenin yapıldığı alevler, dün öğle saatlerinde kontrol altına alınabilmişti. Yangının üzerinden yaklaşık 2 gün geçmesine rağmen fabrikanın enkazından dumanların yükselmeye devam ediyor.

YÖNETMELİĞE UYULMAMIŞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yayımladığı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen 'Yangın Savunma Sistemi' başlığı altındaki 69'uncu maddede "OSB'ler sektörel yapıya, coğrafi konuma ve benzeri şartlara uygun olarak güvenlik, yangın ve afetlerden korunma gibi acil müdahale gerektiren durumlarda yapılacak iş ve işlemleri belirten yönergeleri hazırlar ve uygular. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun Ek-9 uncu maddesi ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak 'İtfaiye Teşkilatı' kurabilir. Bu durumda yangın güvenlik ve yeterlilik uygulamaları kendi itfaiye gruplarınca yürütülür. OSB'lerde işletmeler, itfaiye grubu tarafından istenen yangın ve patlamalara karşı alınacak tedbirleri uygulamak, kendi bünyesinde gerekli tüm yangın önlemlerini sağlayarak itfaiye raporu almak ve 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili hükümleri yerine getirmek zorundadır" yazmasına olmasına rağmen buna uyulmadığı ve OSB'nin itfaiye teşkilatı kurmayıp, itfaiye aracı ve personeli almadığı ortaya çıktı.

YANGININ ÇIKTIĞI OSB'DE İKİ ÖZEL KOLEJ, MESLEK LİSESİ VE ÖĞRENCİ YURTLARI DA VAR

Yangının çıktığı ve 400 firmanın bulunduğu Afyonkarahisar Merkez OSB'de 2 özel kolej, bir meslek lisesi ve öğrenci yurtlarının bulunması da bir başka düşündürücü konu oldu. Yangının çıktığı fabrikanın hemen yanı başında ise 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü teknik kolej bulunuyor.

Olayla ilgili bilgisine başvurulan Afyonkarahisar OSB yönetimi soruları yanıtsız bıraktı.

Sıkça Sorulan Sorular

OSB İtfaiye Teşkilatı Kurulumu nedir?
OSB’ler sektörel yapıya, coğrafi konuma ve benzeri şartlara uygun olarak güvenlik, yangın ve afetlerden korunma gibi acil müdahale gerektiren durumlarda yapılacak iş ve işlemleri belirten yönergeleri hazırlar ve uygular. Ayrıca, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun Ek-9 uncu maddesi ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak İtfaiye Teşkilatı kurabilir. Bu durumda yangın güvenlik ve yeterlilik uygulamaları kendi itfaiye gruplarınca yürütülür. OSB’lerde işletmeler, itfaiye grubu tarafından istenen yangın ve patlamalara karşı alınacak tedbirleri uygulamak, kendi bünyesinde gerekli tüm yangın önlemlerini sağlayarak itfaiye raporu almak ve 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili hükümleri yerine getirmek zorundadır. İşletmelerin çalışanlarına yangına ilk müdahale edebilmesi amacıyla yangın eğitimi ve tatbikatı varsa OSB itfaiye teşkilatınca yapılır ve sertifikalandırır. Ayrıca işletmeler; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve kimyasallarının bulunduğu depolarını gösterir planı ve işletme bünyesinde oluşturulan “acil eylem planı”nın bir nüshasını OSB’ye teslim eder.
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#afyonkarahisar
#afyonkarahisar
#yangın söndürme
#yangın söndürme
#osb
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