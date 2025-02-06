TÜİK evlilik haritasını çıkardı! İşte bekarların ve evlilerin en çok olduğu şehirler

06 Şubat 2025 20:06 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 20:13

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı en son veriler, ülke genelinde evlilik oranlarının şehirden şehre büyük farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Bazı bölgelerde evlenme oranları dikkat çekici seviyelere ulaşırken, bazı illerde ise bekar nüfusun ağırlıkta olduğu görüldü. Araştırma sonuçları, bireylerin evlilik kararlarında gelir seviyesi, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik koşulların belirleyici faktörler arasında yer aldığını gözler önüne serdi. İşte Türkiye'de evliliğin ve bekarlığın en çok olduğu şehirler...