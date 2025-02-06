TÜİK evlilik haritasını çıkardı! İşte bekarların ve evlilerin en çok olduğu şehirler
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı en son veriler, ülke genelinde evlilik oranlarının şehirden şehre büyük farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Bazı bölgelerde evlenme oranları dikkat çekici seviyelere ulaşırken, bazı illerde ise bekar nüfusun ağırlıkta olduğu görüldü. Araştırma sonuçları, bireylerin evlilik kararlarında gelir seviyesi, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik koşulların belirleyici faktörler arasında yer aldığını gözler önüne serdi. İşte Türkiye'de evliliğin ve bekarlığın en çok olduğu şehirler...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre, Türkiye’deki evlilik oranları illere göre sıralandı. Listenin zirvesinde 7.263.025 evlilikle İstanbul yer alırken, Ankara 2.837.059 evlilikle 2. sırada konumlandı.
Evliliğin en az olduğu şehirler ise Bayburt, Tunceli ve Ardahan oldu.
İşte Türkiye'nin evlilik haritası:
İstanbul – 7.263.025
Ankara – 2.837.059
İzmir – 2.207.233
Bursa – 1.633.937
Antalya – 1.313.092
Konya – 1.153.931
Adana – 1.045.322
Kocaeli – 1.037.635
Gaziantep – 951.392
Mersin – 921.586
Şanlıurfa – 821.396
Manisa – 773.479
Diyarbakır – 725.654
Kayseri – 715.719
Hatay – 715.248
Samsun – 708.392
Balıkesir – 684.640
Tekirdağ – 597.713
Aydın – 592.298
Denizli – 548.494
Muğla – 547.215
Sakarya – 545.531
Kahramanmaraş – 538.828
Van – 457.630
Eskişehir – 454.883
Ordu – 421.237
Trabzon – 416.155
Afyonkarahisar – 388.885
Malatya – 360.095
Mardin – 347.838
Erzurum – 339.161
Sivas – 324.649
Tokat – 317.245
Zonguldak – 311.093
Kütahya – 309.460
Çanakkale – 301.774
Elazığ – 288.822
Çorum – 286.776
Adıyaman – 274.998
Osmaniye – 266.383
Batman – 249.410
Giresun – 244.407
Isparta – 230.987
Edirne – 220.050
Yozgat – 218.085
Aksaray – 215.596
Kastamonu – 212.568
Düzce – 205.622
Ağrı – 204.261
Uşak – 199.469
Kırklareli – 199.214
Şırnak – 198.220
Niğde – 185.869
Amasya – 181.740
Rize – 176.014
Bolu – 168.618
Nevşehir – 162.264
Muş – 160.109
Bitlis – 148.583
Yalova – 148.013
Burdur – 146.243
Kırıkkale – 144.422
Siirt – 134.008
Karaman – 130.807
Bingöl – 127.290
Karabük – 126.054
Kırşehir – 125.639
Kars – 124.392
Sinop – 124.109
Erzincan – 118.493
Bilecik – 117.850
Çankırı – 112.123
Bartın – 110.976
Hakkari – 107.670
Artvin – 90.451
Iğdır – 88.648
Gümüşhane – 73.076
Kilis – 69.536
Ardahan – 46.143
Tunceli – 43.503
Bayburt – 40.020