Ağaçlık alanda katledildi! Korkunç cinayette şoke eden eski sevgili detayı

24 Ocak 2025 10:38 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:42

Adana'da 2 çocuk annesi Gamze Alır ağaçlık alanda silahla vurularak öldürülmüştü. Genç kadını kimin vurduğu daha netlik kazanmamışken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Talihsiz kadının sevgilisiyle gittiği ağaçlık alana daha sonra sevgilisinin eski sebgilisi ve bir arkadaşının daha geldiği belirlendi. Gamze Alır'ın uyuşturucunun etkisiyle yaşanan küfürleşme yüzünden öldürüldüğü bildirilirken katilin kim olduğu ise kiriminal inceleme sonucu ortaya çıkacak. İşte detaylar...

Son dakika | Tuzla'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Tuzla'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Adana​ meydana gelen korkunç cinayet ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2 çocuk annesi genç kadını ölüme götüren tartışmanın sevgilisinin eski kız arkadaşıyla yaşandığı belirlendi.

32 yaşındaki Gamze Alır, sevgilisi Murat A. ile birlikte ağaçlık alana geldi. Daha sonra Murat A.'nın eski sevgilisi 21 yaşındaki Döne B. ve beraberindeki Savaş G., Halil İbrahim A. ile Nurgül A. da ağaçlık alana geldi.

GENÇ KADIN VURULDU

Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu öne sürülen Gamze Alır ve sevgilisinin eski kız arkadaşı Döne B. birbirlerine küfür etmeye başladı. Yaşanan küfürleşme sonucunda tabancayla karnından vurulan Gamze Alır kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerinde bulunan Döne B., Murat A., Savaş G., Halil İbrahim A. ve Nurgül A. bölgeden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gamze Alır'ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Alır'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından genç kadın Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Döne B., Murat A., Savaş G., Halil İbrahim A. ve Nurgül A.'nın olay anında Gamze Alır'ın cansız bedeninin bulunduğu ağaçlık alanda olduğunu tespit eden ekipler, 5 şüpheliyi yapılan operasyonla yakaladı. Yapılan incelemelerde Gamze Alır'ın öldürülmesine neden olan ruhsatsız silahın sevgilisi Murat A.'ya ait olduğu tespit edildi

KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KRİMİNAL ÇÖZECEK

Yakalanan şüphelilerden Halil İbrahim A. ve Nurgül A. savcılıktan serbest kalırken, Murat A., Döne B. ve Savaş G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gamze Alır'ı tabancayla kimin vurduğu, yapılacak kriminal inceleme sonucu belirlenecek.