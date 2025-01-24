Mutfakta ensesinden vurulmuş halde bulundu! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

24 Ocak 2025 09:14 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:33

Adana'da 52 yaşındaki Müyesser Kızıloluk komşuları tarafından evinde ensesinden vurulmuş halde bulundu. Korkunç olayın ardından çalışma başlatan ekipler talihsiz kadının altın bilezikleri vurulduğu ortaya çıktı.

Adana'da meydana gelen korkunç olayda evde tek yaşayan 52 yaşındaki Müyesser Kızıloluk mutfakta ensesinden vurulmuş halde komşuları tarafından bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kızıloluk'u Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

BİLEZİKLERİ İÇİN ENSESİNDEN VURULMUŞ!

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıloluk Adana​ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri ve Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu olayın şüphelisinin Mustafa Kaan Ergen (37) olduğunu belirlemişti. Şüpheli Gaziantep'te altın bilezikleri bozdurduğu sırada yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

32 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Müyesser Kızıoluk'un kuzeni Bayram Kızıloluk (58), “Kendisi şuanda yoğun bakımda, sıkılan kurşun hala beyninde, bir müdahalede yapılamıyor. 32-33 gün oldu hala stabil vaziyette yatıyor. Doktorların dediğine göre kurtulması zor gözüküyor. Kurşuna müdahale edemiyorlar” dedi.

"ALTIN İÇİN DEĞER MİYDİ"

Şüphelinin olayı altınları çalmak için gerçekleştirdiğini vurgulayan Bayram Kızıoluk, ”Ben Feke'li olarak, Feke'de böyle bir olayla karşılaşmadık. Lanet olsun diyorum, gençlerde böyle şeylere teşebbüs etmesin. Bunun sonu ne olacak ölene kadar cezaevinde yatacak, değer mi? İki altın için gençliğine değer miydi? Kendisini kınıyorum. Yazık iki tane çocuğu varmış o çocuklara da üzülüyorum. Günahtır” şeklinde konuştu.