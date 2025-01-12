Ağır hasarlı araçların şasi numaralarını değiştiren şüphelilere baskın: 40 milyon lira vurgun yapmışlar

12 Ocak 2025 09:58 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 10:04

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan araçların şasi numaralarını değiştirip satan şüphelilere operasyon düzenlendi. 40 milyon lira haksız kazanç elde eden 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Polis ekipleri deprem​ bölgesinde enkaz altında kalan ve kullanılmayacak halde olan araçların şasi numaralarını değiştirip ticaret yapan çeteye operasyon düzenledi. Ankara​ Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunun yürüttüğü gizli soruşturma kapsamında Asayiş Şube Oto Hırsızlık Bürosu 2 ay boyunca trafik kazası sonucu kullanılamayacak hale gelen ve yanmış vaziyetteki ağır hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarını değiştiren şüphelileri takip etti.

KİMYASAL SIVI YÖNTEMİYLE

Araçlardan elde edilen ruhsat belgeleri ve şasi numaralarının, Gürcistan Sarp Gümrük kapısı ve Bulgaristan Kapıkule Gümrük kapılarından yabancı uyruklu şahıslar tarafından Türkiye'ye girişi yapılan araçların şasi numaralarını, hasarlı araçların şasi numaralarıyla kimyasal sıvılar dökmek yöntemiyle değişiklik yaptıkları tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 40 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin 25 aracın şasi numaralarını değiştirerek change yaptıkları bu araçları ortak hareket ettikleri, oto galerileri ve internet sitelerinden pazarlayarak 3. kişileri mağdur ettikleri ve bu yöntemle 40 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Şüphelilere yönelik Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sırasında yapılan aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.