Bu araçlar gözden düşmüyor! İşte 250 bin lira altında alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller

09 Ocak 2025 12:10 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 13:37

Yeni yılda Türkiye'de sıfır ve ikinci el otomobil pazarının hareketli geçmesi bekleniyor. Galericiler Ocak ayında ikinci el araç fiyatlarının durgun geçtiğini hatta esneme olduğunu söylüyor. Bazı eski model araçlarda 15-20 bin TL'ye dayanan fiyat indirimlerinin olduğu belirtiliyor. Dar gelirli vatandaşlar gözden düşmeyen eski model araçları araştırıyor. 2005 model öncesi 250 bin lirayı geçmeyen araçlar merak edildi. İşte detaylar...

Asgari ücret​ 2025 yılı için 22 bin 104 lira oldu, böylece yüzde 30 zam​ oranı görüldü. Asgari ücret açıklandıktan sonra konut​ ve gıda​ başta olmak üzere birçok sektörde fiyatların durumu merak edilirken gözler otomotiv sektörüne çevrildi. Yatırım yapmak isteyen veya ihtiyacı olan özellikle ikinci el otomobil pazarını yakından takip ediyor.

ESKİ MODEL ARAÇLAR HALEN GÜNDEMDE

Galericiler ve otomobil satanlar yeni yılın umutlu geçeceğini belirtse de satış için sergilenen, trafiğe çıkmayan araçlarda sigorta zorunluğunun alış verişi etkilediği düşünülüyor. Dar gelirli vatandaşlar model yılı olarak daha alternatif markalara yöneliyor. Galericiler 2025 Ocak ayında fiyatların esnek olduğunu bazı modellerde 15-20 bin TL arası açılma olduğunu söylüyor.

SEKTÖR ÇALKANTILI

Sektörün durma noktasına geldiğini aktaran Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, yüzde 20'lere varan indirimlere rağmen satış yapamadıklarını kaydetmişti.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA FİYATLARDA İNDİRİM

Özellikle 2005 model yılı altında kalan araçlarda fiyat esnemesi sıkça görülüyor ve Türkiye genelinde otomobil pazarlarında bu araçlara ilgi devam ediyor. Sadece otomobil pazarı veya galeri değil internet sitelerinde de sahibinden eski model araçlar 150 bin - 250 bin TL arasında değişiyor. İşte satılmaya devam eden o eski model araçlar…

İŞTE 250 BİN TL ALTINDA ALINABİLECEK ARAÇLAR

Honda Civic 1.4 i S (benzin) – 1997 – 228.000 TL

Renault Clio 1.6 RTX (benzin) – 1999 – 220.000 TL

Hyundai Accent 1.5 CRDİ Admire (dize) – 2005 – 205.000 TL

Peugeot 206 1.4 X-Line (benzin, LPG) – 2004 – 227.500 TL

Renault R19 1.6 Europa iE (benzin, LPG) – 2001 – 219.750 TL

Fiat Palio 1.6 HL Weekend (benzin, LPG) – 1999 – 155.000 TL

Fiat Tipo 1.4 (benzin, LPG) – 1998 – 157.000 TL

Renault Broadway (benzin) – 1991 – 126.000 TL

Tofaş Şahin (benzin) – 1994 – 176.500 TL

Tofaş Doğan SLX (benzin, LPG) – 2000 – 235.000 TL

Skoda Felicia 1.3 GLX (benzin, LPG) – 1999 – 180.000 TL

Proton 415 GLSi (benzin, LPG) – 2000 – 199.000 TL

Ford Escort 1.6 CLX (benzin) – 1997 – 159.000 TL

Opel Astra 1.4 GL (benzin, LPG) – 1995 – 214.000 TL

BMW 5 serisi 520i standart (benzin, LPG) – 1993 – 170.000 TL

Opel Vectra 2.0 GL (benzin, LPG) – 1994 – 179.500 TL