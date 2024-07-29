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Ağrı Dağı'nda sel felaketi! Zırhlı araçlarla kurtarma operasyonu: Binlerce turist mahsur kaldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:12

Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nda yaşanan sel felaketinde, dağcılar ve turistler binlerce rakımlık yolda mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, minibüsü halat yardımıyla zırhlı araçlarına bağlayarak güvenli bölgeye çekti.

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda etkili olan yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Oluşan selden sonra yol adeta çamura döndü, ulaşım durdu. 

BİNLERCE TURİST MAHSUR KALDI 

Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği dağın 3 bin 200 rakımlı kampına giden bir minibüs, dönüş yolunda sel sularında mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla kurtulma çabaları sonuç vermeyen minibüs yolcuları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, özel ekipmanlarla minibüse ulaştı ve halat yardımıyla zırhlı araçlarına bağlayarak güvenli bölgeye çekti. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yolcular jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Ağrı Dağı'nda sel felaketi! Zırhlı araçlarla kurtarma operasyonu: Binlerce turist mahsur kaldı - 1. Resim

Öte yandan, Ağrı Dağı'nda geçtiğimiz hafta meydana gelen bir başka olayda, iki dağcı zirvede kaybolmuş ve donarak hayatlarını kaybetmişti. Ağrı Dağı'nda yaşanan bu olaylar, dağa tırmanış yapanların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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