Ağrı'da 7 adrese nokta operasyon! Uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Ağrı’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin düzenlenen operasyonda uzun namlulu silahlar, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 adet AK-47 şarjörü, 139 adet AK-47 fişeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 185 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adreslerde bulunan 3 şüpheli "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden hakkında arama kararı bulunan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.