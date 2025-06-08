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 | Suat Vilgen

Ağrı'dan yüz güldüren haber! 13 yaşındaki kız çocuğu bakın nerede bulundu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki H.D., ekiplerin sabaha kadar süren çalışmaları sonucu bulundu. Küçük kızın, köy okulunun kazan dairesinde olduğu ortaya çıktı.

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Ağrı'dan yüz güldüren haber! 13 yaşındaki kız çocuğu bakın nerede bulundu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 11:12

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun bulunması, ailesi başta olmak üzere tüm köy halkını sevindirdi. Şekerbulak köyünde yaşayan H.D., dün akşam saatlerinde ortadan kayboldu. Ailenin durumu yetkililere bildirmesiyle birlikte arama çalışmaları başlatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

H.D.’nin kaybolduğunu fark eden ailesi, akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece boyunca köyde ve çevresinde geniş çaplı bir arama faaliyeti yürüttü.

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OKULUN KAZAM DAİRESİNDE BULUNDU

Yoğun çabaların ardından, sabah saatlerinde küçük kız köy okulunun kazan dairesinde bulundu. Bilinci yerinde olan H.D., ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Yetkililer, olayla ilgili herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını, çocuğun durumunun iyi olduğunu belirtti.
Olayın ardından aile, kızlarına sağ salim kavuşmanın sevincini yaşarken, arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

ETİKETLER
#kayıp çocuk
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