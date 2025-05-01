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 | Onur Kaya

Ahmet Mattia Minguzzi davasında yeni gelişme: 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında cinayetle ilgili 2 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 15:51

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

2 YENİ GÖZALTI KARARI

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, faillerin iki değil dört kişi olduğunu iddia ederek yaptığı başvuru sonucu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Cinayetle ilgili 2 zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Ahmet Mattia Minguzzi davasında yeni gelişme: 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ZANLILAR 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

Gözaltı kararı verilen kişilerin de diğer iki sanık gibi 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

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MİNGUZZİ AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Epözdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir."

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