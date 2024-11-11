Ahmet Özer seçimden sonra PKK'lıları işe almış! Listeler ele geçirildi, isimler tek tek incelendi

11 Kasım 2024 09:33 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:58

İstanbul Esenyurt'ta PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in yerel seçimden sonra PKK ile bağlantılı 6 kişiyi işe aldığı ortaya çıktı.

Fatih Erbakan’dan Esenyurt açıklaması: Siyasi değil hukuki bir süreç olsun!

Fatih Erbakan’dan Esenyurt açıklaması: Siyasi değil hukuki bir süreç olsun!

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanarak görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 31 Mart seçimlerinin ardından PKK/KCK ile bağlantılı 6 kişiyi Esenyurt Belediyesi'nde işe aldığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre; Ahmet Özer hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonda, Özer'in belediyedeki makam odası ve makam aracında yapılan aramalarda isim listeleri ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN LİSTELER İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Özer’in belediyede işe aldığı kişilere dair “Başkanımız döneminde işe başlayan personel listesi” ve “31 Mart sonrası işe başlayan personel listesi” başlıklı iki farklı liste üzerinde inceleme yaptı.

6 İSİM PKK/KCK İLTİSAKLI ÇIKTI

Listeler üzerine yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda; Ahmet Özer'in 31 Mart seçimlerinin ardından belediyeye aldığı 6 kişinin PKK/KCK ile iltisaklı olduğu belirlendi. Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı PKK/KCK iltisaklı 6 kişinin Kültür İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalıştıkları tespit edildi.

İŞTE O İSİMLER VE BELEDİYEKİ GÖREVLERİ

Ağustos 2024'te Kültür İşleri Müdürlüğü'nde Sosyolog olarak işe başlayan Engin E.D.'nin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisakının olduğu ve adli işlem kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Temmuz 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Barış C.'nin PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı olduğu ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan adli işlem kaydının bulunduğu belirlendi.

Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Gökhan B.'nin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisaklı olduğu ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan adli işlem kaydı bulunuyor.

Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Şenol K.'nın PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanması ile iltisaklı olduğu ve bir kardeşinin PKK'dan arandığı belirtildi.

Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Yavuz Y.'nin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

Temmuz 2024'te işe başlayan Erdal K. hakkında ise silahlı terör örgütüne üye olmaktan adli işlem kaydının bulunduğu tespit edildi.



