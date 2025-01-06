Aile hekimleri iş bıraktı! 10 Ocak'a kadar grev kararı alındı

06 Ocak 2025 14:01 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:04

Aile hekimleri Türkiye genelinde 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün iş bırakma kararı aldı. Hekimler bugün bulundukları illerde eylemlere başladı.

Bugün aile hekimleri açık mı, kapalı mı? 6 Ocak 2025 sağlık ocakları çalışma durumu

Bugün aile hekimleri açık mı, kapalı mı? 6 Ocak 2025 sağlık ocakları çalışma durumu

Aile hekimleri​ yine grevde. 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' için 2-6 Aralık günleri arasında beş günlük iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, bir grev​ kararı daha aldı.

Konuya ilişkin açıklama, Hekim Birliği Sendikası tarafından yapıldı.

5 GÜN İŞ BIRAKTILAR

Açıklamada, sağlıkta her geçen gün artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla, 6-10 Ocak tarihlerinde 1. Basamakta, 8 Ocak'ta ise tüm basamaklarda Türkiye genelinde iş bırakma kararı alındığı ifade edildi.

Hekim Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Türk Tabipleri Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda sağlık emek ve meslek örgütlerinin, sağlık çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarına ve halkın sağlık hizmetine erişimini etkileyen sorunlara karşı ortak mücadele kararı aldıkları anımsatıldı.

81 İLDE GÖSTERİ DÜZENLENECEK

Bu kapsamda aile hekimlerinin iş bırakma grevi başlarken bu sürece 81 ilde de gösteriler düzenlenecek.

Bugün bulundukları illerde sokağa çıkan hekimler, il sağlık müdürlükleri önünde toplanmaya başladı.

Döviz ve pankartlarla toplanmaya başlayan hekimler, basın açıklaması yapacak.