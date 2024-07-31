Aile ne olduğunu anlamadı! 3 yaşındaki çocuk uyuduktan sonra bir türlü uyanamadı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 15:45 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:45
Şırnak’ın Silopi ilçesinde 3 yaşındaki çocuk uyuduktan sonra bir türlü uyanmadı. Hastaneye götürülen çocuğun Elazığ’a sevk edilmesi için ambulans helikopter havalandı.
Silopi ilçesinde yaşayan Tülo ailesi, 3 yaşındaki kızları Eslem’in uyuduktan sonra uyanmaması üzerine büyük paniğe kapıldı. Aile, küçük Eslem'i hemen Silopi Devlet hastanesine götürdü.
ACİL ŞEKİLDE ELAZIĞ' SEVK EDİLDİ
Burada yapılan tetkiklerin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevkinin yapılması gerektiği belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmelerin ardından Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter ile acil bir şekilde 3 yaşındaki bebek Eslem ileri tetkik ve tedavi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı