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 | Baran Aksoy

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın giderleri yüzde 40 arttı iddiası! DMM yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel kalem giderleri 2025’te yüzde 40 arttı” iddialarını yalanladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın giderleri yüzde 40 arttı iddiası! DMM yalanladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 15:35

iletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “’nın özel kalem giderleri 2025’te yüzde 40 arttı” iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, iddianın amaçlı olduğunu belirtildi.

"HABERLER MANİPÜLASYON AMAÇLIDIR"

'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın organlarında yer alan “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel kalem giderleri 2025’te yüzde 40 arttı” şeklindeki haberler manipülasyon amaçlıdır. denetimine tabi olan ilgili harcamalar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bakanlıkların harcamaları, Sayıştay denetimine tabi olup, ilgili mevzuat çerçevesinde şeffaf bir şekilde yürütülmekte ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın giderleri yüzde 40 arttı iddiası! DMM yalanladı

Özel Kalem Müdürlük bütçeleri de merkezi yönetim bütçe ilkelerine göre detaylı biçimde planlanmakta ve TBMM onayıyla yürürlüğe girmektedir. Bazı mecralarda paylaşılan tablolar; yalnızca temsil giderlerini değil, maaşlar, sosyal güvenlik ödemeleri, yolluklar gibi birçok zorunlu kalemi içermektedir.

ASILSIZ VE ÇARPITILMIŞ BİLGİLERE KARŞI UYARI

Nitekim harcamaların büyük kısmı personel maaşları ve sosyal güvenlik ödemelerinden oluşmakta olup, bu artış memur zamları ve toplu sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Çeşitli basın mecralarında iddia edilenin aksine şahsi davet ya da temsil harcamalarında olağandışı bir artış bulunmamaktadır. Kamuoyunun, bu tür asılsız ve çarpıtılmış bilgilere karşı dikkatli olması; doğru bilgi için yalnızca resmî kaynaklara başvurması önem taşımaktadır"

https://x.com/dmmiletisim/status/1945448657483968710

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ETİKETLER
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