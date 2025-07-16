Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın giderleri yüzde 40 arttı iddiası! DMM yalanladı

iletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel kalem giderleri 2025’te yüzde 40 arttı” iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, iddianın manipülasyon amaçlı olduğunu belirtildi.

"HABERLER MANİPÜLASYON AMAÇLIDIR"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın organlarında yer alan “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel kalem giderleri 2025’te yüzde 40 arttı” şeklindeki haberler manipülasyon amaçlıdır. Sayıştay denetimine tabi olan ilgili harcamalar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bakanlıkların harcamaları, Sayıştay denetimine tabi olup, ilgili mevzuat çerçevesinde şeffaf bir şekilde yürütülmekte ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Özel Kalem Müdürlük bütçeleri de merkezi yönetim bütçe ilkelerine göre detaylı biçimde planlanmakta ve TBMM onayıyla yürürlüğe girmektedir. Bazı mecralarda paylaşılan tablolar; yalnızca temsil giderlerini değil, maaşlar, sosyal güvenlik ödemeleri, yolluklar gibi birçok zorunlu kalemi içermektedir.

ASILSIZ VE ÇARPITILMIŞ BİLGİLERE KARŞI UYARI

Nitekim harcamaların büyük kısmı personel maaşları ve sosyal güvenlik ödemelerinden oluşmakta olup, bu artış memur zamları ve toplu sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Çeşitli basın mecralarında iddia edilenin aksine şahsi davet ya da temsil harcamalarında olağandışı bir artış bulunmamaktadır. Kamuoyunun, bu tür asılsız ve çarpıtılmış bilgilere karşı dikkatli olması; doğru bilgi için yalnızca resmî kaynaklara başvurması önem taşımaktadır"

https://x.com/dmmiletisim/status/1945448657483968710